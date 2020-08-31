Картинки с 1 сентября и поздравления с Днем знаний в прозе и стихах

Прикольные поздравления с 1 сентября – своими словами в прозе, красивые стихи и короткие смс, а также открытки с Днем знаний – в материале Главреда.
День знаний 1 сентября в этом году в Украине пройдет в необычном формате: на 1 сентября 2020 линейка в Украине будет заменена в большинстве школ – на торжества в рамках класса. Минобразования рекомендовало заменить общешкольное построение на сладкий стол, викторины или любые иные виды школьных торжеств – индивидуально для каждого класса. Всему виной карантин и коронавирус.
В этих условиях поздравление с 1 сентября поможет подбодрить ребенка и выразить благодарность как классному руководителю, так и учителям по разным предметам – с которыми ученик из-за своего расписания в первые дни занятий может и не встретиться.
Поэтому Главред подобрал самые душевные и прикольные поздравления с 1 Сентября – своими словами в прозе, красивые стихи и короткие смс, а также открытки с Днем знаний.
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Поздравления с 1 сентября, с Днем знаний – в прозе, стихах и смс
Поздравление с 1 сентября официальное учителям:
Поздравляем с Первым сентября и началом учебного года! Сегодня день всех учащихся, а также профессиональный праздник педагогов. Учитель – это не просто профессия, это состояние души. Так пусть начиная с сегодняшнего дня и до самых летних каникул у вас всегда будет прекрасное настроение и только положительные эмоции. Желаем вам творческих успехов, новых достижений, хороших учеников и крепких нервов.
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Поздравление с 1 сентября официальное родителям:
Первое сентября – День знаний! Дорогие родители, это день, когда ваш ребенок стал на сложный, но в тоже время захватывающий путь знаний. Хотим пожелать вашему ребенку, чтобы он с лёгкостью преодолевал все трудности и только радовал вас своими достижениями и успехами.
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Поздравления с 1 сентября в прозе:
День знаний — праздник воистину всенародный, ведь каждый из нас в свое время впервые переступил школьный порог, а через 11 лет распрощался со школой на выпускном вечере. Но прежде всего, хочется поздравить с этим замечательным праздником тех, кто учится сегодня: школьников, студентов, и, конечно же, тех, кто дает знания: учителей и преподавателей! Пусть никогда не угасают стремление к изучению наук и жажда новых открытий. Пусть 1 сентября даст старт успешному учебному году!
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Поздравления с 1 сентября первокласснику:
Вот пришел желанный час:
Ты зачислен в первый класс.
Ты, дружок, послушай нас,
Мы дадим тебе наказ:
Всем о школе расскажи,
Честью школы дорожи!
Содержи всегда в порядке
Книжки, прописи, тетрадки!
В школе должен научиться
Ты читать, считать, писать.
Не позволено лениться —
Нужно делать все на "пять"!
Должен знать ты на "отлично":
Драться в школе — неприлично!
Чтобы был всегда ты весел,
Больше пой хороших песен.
Чтобы был всегда здоров,
Кашу ешь, кефир и плов!
Слушай папу, слушай маму
И учительницу тоже…
И усваивай программу,
Если что, то мы поможем!
Если выполнишь наказ,
Во второй готовься класс!
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Прикольное пожелание на 1 сентября:
Поздравляю в праздник знаний!
И желаю всем стараний!
В жизни — много приключений,
Новых планов, увлечений!
На уроках не крутиться,
Из последних сил учиться!
Сотни книжек прочитать,
Много ручек исписать,
Хорошо стихи учить,
Чтоб "отлично" получить!
Выручать друзей в беде
На уроках и везде!
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Поздравления с 1 сентября учителям – День знаний: поздравления для учителя:
Поздравляем Вас с первым сентября,
Дорогие наши учителя!
Радость нашей встречи перейдет в урок —
Пусть сегодня он весело пройдет!
В этот день осенний снова мы войдем
В наш любимый светлый школьный
Пусть весь год пройдет в хорошем настроении!
Пусть легко дается детям обучение!
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Поздравления молодому учителю 1 сентября:
Поздравляем, наш молодой учитель!
Мы очень рады, что попали в руки к Вам.
Ведь Вы совсем недавно были школьником
И понимаете, как трудно сейчас нам.
Спасибо Вам за интересные уроки,
За выдумку, что не дает скучать.
За чувство юмора и интеллигентность,
Не позволяющую на детей кричать.
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Поздравляю с Днем знаний, наш такой молодой – но уже такой дорогой нам учитель! Пускай в этот учебный год пройдет, оставляя за собой только светлые и добрые воспоминая. Пускай здоровье и нервы не подведут. Пускай в душе всегда живет радость и гордость за Ваших учеников. Благополучия в семьях и успеха в работе!
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Поздравление с 1 сентября однокласснику – другу:
Поздравляю я с Днем знаний!
О, пришел сезон заданий,
Заковыристых вопросов
Да контрольных и опросов.
Рьяно ты всему учись,
А в учебе не ленись,
Во всем быть старайся первым,
Открывай в себе резервы.
К новым знаниям стремись,
Резко поднимайся ввысь,
Умным очень становись!
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Поздравление с первоклашкой родителям:
Ваш малыш для вас, хотя и маленький,
Но уже и взрослый – первоклассник!
Расцветает, как цветочек аленький –
Настоящий крепенький проказник!
Пусть оценки будут все отличные –
Результат упорства, без сомнения!
Станут будни школьные привычными,
Радости, родителям – терпения!
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Поздравление первокласснику своими словами от мамы:
Дорогой мой ребенок! Сегодня ты пошел/ла в первый класс, теперь ты совсем взрослый/ая. Наши с папой пожелания просты: учиться только на отлично! У тебя будет много предметов, каждый день нужно будет учить уроки, но зато ты узнаешь столько интересного! Мир знаний открыт перед тобой, в добрый путь!
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Поздравление первокласснику от крестной:
С праздником, с днем знаний! Крестник, я тебе хочу сказать, чтобы ты стремился к знаниям, впитывал их в себя, каждый новый день посвящал изучению чего-то нового и полезного. Пусть твои оценки будут радовать тебя и родителей!