Картинки с 1 сентября и поздравления с Днем знаний в прозе и стихах

С Днем знаний с 1 сентября - поздравления, картинки и гиф

День знаний 1 сентября в этом году в Украине пройдет в необычном формате: на 1 сентября 2020 линейка в Украине будет заменена в большинстве школ – на торжества в рамках класса. Минобразования рекомендовало заменить общешкольное построение на сладкий стол, викторины или любые иные виды школьных торжеств – индивидуально для каждого класса. Всему виной карантин и коронавирус.

В этих условиях поздравление с 1 сентября поможет подбодрить ребенка и выразить благодарность как классному руководителю, так и учителям по разным предметам – с которыми ученик из-за своего расписания в первые дни занятий может и не встретиться.

Поэтому Главред подобрал самые душевные и прикольные поздравления с 1 Сентября – своими словами в прозе, красивые стихи и короткие смс, а также открытки с Днем знаний.

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Поздравления с 1 сентября, с Днем знаний – в прозе, стихах и смс

Поздравление с 1 сентября официальное учителям:

Поздравляем с Первым сентября и началом учебного года! Сегодня день всех учащихся, а также профессиональный праздник педагогов. Учитель – это не просто профессия, это состояние души. Так пусть начиная с сегодняшнего дня и до самых летних каникул у вас всегда будет прекрасное настроение и только положительные эмоции. Желаем вам творческих успехов, новых достижений, хороших учеников и крепких нервов.

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Поздравление с 1 сентября официальное родителям:

Первое сентября – День знаний! Дорогие родители, это день, когда ваш ребенок стал на сложный, но в тоже время захватывающий путь знаний. Хотим пожелать вашему ребенку, чтобы он с лёгкостью преодолевал все трудности и только радовал вас своими достижениями и успехами.

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Поздравления с 1 сентября в прозе:

День знаний — праздник воистину всенародный, ведь каждый из нас в свое время впервые переступил школьный порог, а через 11 лет распрощался со школой на выпускном вечере. Но прежде всего, хочется поздравить с этим замечательным праздником тех, кто учится сегодня: школьников, студентов, и, конечно же, тех, кто дает знания: учителей и преподавателей! Пусть никогда не угасают стремление к изучению наук и жажда новых открытий. Пусть 1 сентября даст старт успешному учебному году!

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Поздравления с 1 сентября первокласснику:

Вот пришел желанный час:

Ты зачислен в первый класс.

Ты, дружок, послушай нас,

Мы дадим тебе наказ:

Всем о школе расскажи,

Честью школы дорожи!

Содержи всегда в порядке

Книжки, прописи, тетрадки!

В школе должен научиться

Ты читать, считать, писать.

Не позволено лениться —

Нужно делать все на "пять"!

Должен знать ты на "отлично":

Драться в школе — неприлично!

Чтобы был всегда ты весел,

Больше пой хороших песен.

Чтобы был всегда здоров,

Кашу ешь, кефир и плов!

Слушай папу, слушай маму

И учительницу тоже…

И усваивай программу,

Если что, то мы поможем!

Если выполнишь наказ,

Во второй готовься класс!

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Прикольное пожелание на 1 сентября:

Поздравляю в праздник знаний!

И желаю всем стараний!

В жизни — много приключений,

Новых планов, увлечений!

На уроках не крутиться,

Из последних сил учиться!

Сотни книжек прочитать,

Много ручек исписать,

Хорошо стихи учить,

Чтоб "отлично" получить!

Выручать друзей в беде

На уроках и везде!

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Поздравления с 1 сентября учителям – День знаний: поздравления для учителя:

Поздравляем Вас с первым сентября,

Дорогие наши учителя!

Радость нашей встречи перейдет в урок —

Пусть сегодня он весело пройдет!

В этот день осенний снова мы войдем

В наш любимый светлый школьный

Пусть весь год пройдет в хорошем настроении!

Пусть легко дается детям обучение!

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Поздравления молодому учителю 1 сентября:

Поздравляем, наш молодой учитель!

Мы очень рады, что попали в руки к Вам.

Ведь Вы совсем недавно были школьником

И понимаете, как трудно сейчас нам.

Спасибо Вам за интересные уроки,

За выдумку, что не дает скучать.

За чувство юмора и интеллигентность,

Не позволяющую на детей кричать.

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Поздравляю с Днем знаний, наш такой молодой – но уже такой дорогой нам учитель! Пускай в этот учебный год пройдет, оставляя за собой только светлые и добрые воспоминая. Пускай здоровье и нервы не подведут. Пускай в душе всегда живет радость и гордость за Ваших учеников. Благополучия в семьях и успеха в работе!

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Поздравление с 1 сентября однокласснику – другу:

Поздравляю я с Днем знаний!

О, пришел сезон заданий,

Заковыристых вопросов

Да контрольных и опросов.

Рьяно ты всему учись,

А в учебе не ленись,

Во всем быть старайся первым,

Открывай в себе резервы.

К новым знаниям стремись,

Резко поднимайся ввысь,

Умным очень становись!

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Поздравление с первоклашкой родителям:

Ваш малыш для вас, хотя и маленький,

Но уже и взрослый – первоклассник!

Расцветает, как цветочек аленький –

Настоящий крепенький проказник!

Пусть оценки будут все отличные –

Результат упорства, без сомнения!

Станут будни школьные привычными,

Радости, родителям – терпения!

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Поздравление первокласснику своими словами от мамы:

Дорогой мой ребенок! Сегодня ты пошел/ла в первый класс, теперь ты совсем взрослый/ая. Наши с папой пожелания просты: учиться только на отлично! У тебя будет много предметов, каждый день нужно будет учить уроки, но зато ты узнаешь столько интересного! Мир знаний открыт перед тобой, в добрый путь!

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Поздравление первокласснику от крестной:

С праздником, с днем знаний! Крестник, я тебе хочу сказать, чтобы ты стремился к знаниям, впитывал их в себя, каждый новый день посвящал изучению чего-то нового и полезного. Пусть твои оценки будут радовать тебя и родителей!

Картинки с 1 сентября и открытки