Что делать с обручальным кольцом мужа и жены после развода: все варианты

31 августа 2019, 00:31

Можно ли носить обручальное кольцо на левой руке после развода и куда вообще его девать, выяснил Главред.

Куда деть венчальное кольцо после развода – приметы и обряд с обручальным кольцом после развода
Куда деть венчальное кольцо после развода – приметы и обряд с обручальным кольцом после развода / Фото: Reuters

Куда деть венчальное кольцо после развода – этим вопросом после расставания задаются как бывшие жены, так и их мужья.

Это украшение вызывает, как минимум, сильные эмоции: это напоминание о хорошем и плохом, что и привело к разлуке. Именно поэтому эзотерики и экстрасенсы настаивают: обручальное кольцо после развода несет и сильную энергетику, которая не идет на пользу человеку. Так что от него лучше избавиться.

Но как это сделать, ведь выбросить обручальное кольцо после развода – не вариант: и слишком дорогостоящая выходка, и, по приметам, не слишком умный поступок.

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Можно ли носить обручальное кольцо на левой руке после развода

"Можно ли носить обручальное кольцо после развода на другом пальце?" – спрашивают многие, надеясь, что таким довольно простым способом удастся решить проблему.

Но эзотерики категоричны: носить венчальное кольцо после развода нельзя. Ни на каком пальце.

К слову, именно на левой руке многие носят помолвочное кольцо: переодевают его туда в день свадьбы, чтобы окольцовывать обе "вены любви".

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Куда деть венчальное кольцо после развода

Итак, обручальное кольцо после развода нельзя:

  • выбрасывать – тем самым вы отказываетесь от слишком большого куска своей жизни, подробные "дыры" в судьбе и карме не пойдут человеку на пользу в дальнейшем;
  • хранить у себя дома – иначе, мол, нового счастья не встретишь, пока "свято место занято": можно оставить его в доме родителей, на даче, в банковской ячейке и т.п.;
  • передаривать другому человеку – ведь заодно вы передаете этому человеку и не удавшуюся в этом аспекте судьбу.

Если расставание было слишком болезненным, и человек все-таки решится избавиться от кольца кардинально – то выбрасывать его советуют в море или реку, то есть куда-то в движущуюся воду, чтобы водная стихия унесла весь негатив и окончательно "утопила" весь негатив бывших отношений.

А в целом подавляющее большинство экспертов сходятся во мнении: такое кольцо нужно переплавить в другое украшение.

Новое изделие, особенно если в процессе добавить к нему другие металлы или драгоценные камни, никакого негатива уже нести не будет.

И только после этого новое изделие можно обменять в ювелирном салоне или передать детям – если сами носить не желаете.

Обряд с обручальным кольцом после развода

Чтоб убрать из украшения негативную энергетику, обручальное кольцо опускают в святую воду и читают над ним Отче наш. После чего несут ювелиру на переплавку.

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