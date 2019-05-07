Кольцо с большим бриллиантом: Алина Гросу официально помолвлена

Алина Гросу официально выходит замуж / instagram.com/alina_grosu

23-летняя украинская певица Алина Гросу официально подтвердила, что обручена.

Певица на своей странице в Instagram показала фото руки с кольцом на безымянном пальце с большим бриллиантом. Судя по геолокации, певица находится в Праге – видимо, там ее возлюбленный и сделал ей предложение.

"Я сказала "да", - подписала фото певица.

Поклонники ринулись в комментариях поздравлять артистку с помолвкой, и

"Ааааа! Поздравляю!!", - написала katya_uspenskaya.

"Алина, пчелка ты наша! Поздравляю тебя!", - отметила marianna_twins.

"Поздравляю тебя. Большой и крепкой любви вам", - пожелала lianashylga95.

Алина Гросу согласилась выйти замуж за возлюбленного / instagram.com/alina_grosu

Напомним, Гросу на протяжении 4 лет встречается с молодым человеком по имени Александр, и тщательно скрывает его от глаз поклонников и папарацци.

Алина Гросу со своим женихом / instagram.com/alina_grosu

Отметим, что еще в конце марта крестная мама Гросу известная певица Ирина Билык рассказала СМИ, что Алина выйдет замуж уже этим летом. Мол, девушка спустя 4 года отношений, готова создать семью. Свадьба, по словам Билык, состоится в Венеции, и Алина сменит два или три платья в праздничный день.

Ранее Алина Гросу показала пышный бюст на отдыхе.