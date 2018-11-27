"Алины Гросу больше нет!": певица озадачила фанатов заявлением

Алина Гросу изменила сценическое имя / Пресс-служба

Украинская певица Алина Гросу, которая в последнее время живет и работает в РФ, удивила поклонников заявлением.

На своей странице в Instagram певица выложила ролики в виде переписки, в которых она анонсировала выход нового сингла "Дикая", и сообщила об изменениях сценического имени.

"Алины Гросу больше нет! Она осталась в кино. В музыке теперь только Grosu", — сообщила певица.

Певица отметила, что Grosu – яркая, творческая личность, внутри которой сочетаются харизма, целеустремленность, искренность и одновременно поиск новых граней себя внутри себя.

"Сегодня Grosu — кроткая, но смелая в образе монашки, в том самом, что так сильно возбуждает подсознание мужской и не только части населения планеты Земля.Каждая женщина хоть раз в жизни примеряла этот образ на себя. И что из этого получалось — знает только Она сама…", - говорится в описании песни.

Ранее Алина Гросу обнажила грудь на пикантном фото.