Алина Гросу показала пышный бюст на отдыхе

Алина Гросу похвасталась пышным декольте / instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу взволновала своих поклонников смелым фото с отдыха в Праге, Чехия.

Исполнительница на своей странице в Instagram показала фото, сделанное на мосту. Певица позировала в одновременно простом и сексуальном наряде: полупрозрачная юбка, черная майка с глубоким декольте, которая подчеркивала ее пышный бюст, и черная накидка.

Большинство фанатов расхвалили певицу, однако, не все поклонники оценили такой образ.

"Была такой ребеночек, пела, как куколка, а сейчас как мумия лицо, зачем?", - написала tatianadenikeeva.

"Уже выросла и такая красавица", - отметил marfeyterran.

"Малышка, ты супер", - считает dmitrij230288.

Алина Гросу похвасталась пышной грудью / instagram.com/alina_grosu

Ранее Алина Гросу шокировала сеть внешним видом.