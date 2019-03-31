"Перекроили просто ужасно": Алина Гросу шокировала сеть внешним видом

Алина Гросу нарвалась на критику от фанатов / instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу шокировала поклонников своей внешностью.

Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram показала летнее фото, на котором она запечатлена на фоне воды, держа в руках щенка.

"Готовим новые песни, снимаем новые фильмы… Все это очень хорошо! Но главную новость я то вам так и не сказала... У нас скоро снова щеночки будут. Алина счастлива, ура", - подписала кадр певица.

Однако, на этом фото поклонники обратили внимание не на щенка, на ее внешность, отметив, что из-за походов к пластическому хирургу ее лицо выглядит ужасно.

"Что с ней? Перекроили просто ужасно. Зачем, она и так выглядела отлично, а теперь ужасно", "Такой милой девочкой была…", "Детей пора заводить!", "Как мавка лесная, жесть…", - писали юзеры.

Алина Гросу покрасовалась с маленьким щенком / instagram.com/alina_grosu

Ранее появилась новость, что Алина Гросу выходит замуж: стали известны место и дата свадьбы.