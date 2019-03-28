Алина Гросу выходит замуж: стали известны место и дата свадьбы

Алина Гросу уже этим летом выйдет замуж / instagram.com/alina_grosu/

23-летняя украинская певица Алина Гросу выходит замуж уже этим летом.

Секрет певицы раскрыла ее крестная Ирина Билык в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина", пишет "Сегодня".

По словам Билык, свадьба состоится в июле в Венеции, Гросу планирует сменить за торжество минимум три платья.

"Маленькая Алина Гросу уже выросла, она выходит замуж в июне. Свадьба состоится в Венеции, то мы готовимся. Думаю, у Алины будет два или даже три платья в этот день, потому что ее родная тетя шьет свадебные платья. У тети бизнес не только в Украине, но и за рубежом. Я, кстати, тоже буду на свадьбе Алины в очень красивом платье", – призналась Билык.

Отметим, что Гросу на протяжении 4 лет встречается с молодым человеком по имени Александр, и тщательно скрывает его от глаз поклонников и папарацци.

Алина Гросу со своим женихом / instagram.com/alina_grosu

Ранее Алина Гросу представила клип на песню Vova.