"Трагедия, комедия и немного фарса": Алина Гросу представила клип на песню Vova

Алина Гросу представила новый клип на песню Vova / Пресс-служба

Украинская певица Алина Гросу представила финальный третий эпизод трилогии "Дико Любила Вову", в которой зрители наконец-то узнают чем закончилась история любви главных героев.

Клип на песню Vova появился на официальном YouTube-канале Grosu.

"Vova - это всего лишь имя в данной композиции. У каждого есть свой Вова, для которого он Бог. У кого-то папа, у кого-то муж или брат, а у меня такой, как фильме - красивый романтик и борец за свое счастье. К тому же сейчас это имя популярное и не только в анекдотах", - заявила артистка.

В финальной части стало известно, почему хотят убить героиню Гросу.

"Коротко о сюжете: главный герой эпизода, которого сыграл актер Роман Полянский, оставляет невесту у алтаря. Брошенная невеста нанимает киллера, чтобы убить возлюбленную ирландца - Алину. Трагедия, комедия и немного фарса", - рассказал режиссер Алекс Некто.

1 апреля на официальном YouTube-канале Grosu состоится премьера полной версии трилогии "Дико Любила Вову" с диалогами на вымышленном языке, который был придуман специально для это фильма.

Ранее Алина Гросу в образе монахини похвалилась грудью.