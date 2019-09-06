"На борту написано лидер, рассказывает о нём пи*ер": в Сети троллят Путина из-за игрушечного ледокола

Путин, Моди / Фото kp.ru

Президент России Владимир Путин стал объектом насмешек после того, как похвастался премьер-министру Индии Нарендре Моди игрушечным ледоколом Лидер. Модель ледокола представили в качестве "самого крупного в мире" корабля.

Видео встречи политиков опубликовал в Twitter пользователь Vіtаuskаs.

"Новый прорыв! Путин показал премьеру Индии... игрушечный ледокол. Не спрашивайте, зачем ледокол Индии. Вспомните, что у смехдержавы даже нет технологий построить новый плавдок вместо утопленного, который Швеция построила для СССР еще в 1979 г. Вот поэтому и ледокол не настоящий", - отметил Vitauskas.

Новое прорыв! Путин показал премьеру Индии... игрушечный ледокол. Не спрашивайте, зачем ледокол Индии. Вспомните, что у смехдержавы даже нет технологий построить новый плавдок вместо утопеннного, который Швеция построила для СССР еще в 1979 г. Вот поэтому и ледокол не настоящий? pic.twitter.com/wv21RkiCF5 — Vіtаuskаs ???? (@Vitauskas_A) September 4, 2019

Он также добавил, что пока в Германии концерн Porsche создает электромобили, в России глава государства демонстрирует игрушечный ледокол в качестве инновационной разработки.

Пользователи соцсети засыпали хозяина Кремля ироничными комментариями.

"На борту написано "Лидер". А рассказывает о нём – пи*ер", - пишет Владимир.

"Новое увлечение дедушки, раньше мультики снимал, теперь модельки делает", - добавил пользователь Pit Ard.

"Ледокол впарить хочет. Интересно, у индусов морозоустойчивых обезьян нет? А то можно закупить. В порядке взаимовыгодного обмена", - отметил пользователь с ником "Житейские воззрения кота Мурра".

Кроме того, пользователи отметили сходство поведения российского президента с увлечениями рейхсминистра авиации СС Германа Геринга.

Напомним, организаторы V Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке при участии президента России Владимира Путина, оскандалились из-за сувенирной продукции. Буклеты, каталоги и стенды украсили фотографией моста в Бангкоке – его перепутали с Русским мостом.