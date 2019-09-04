Организаторы форума Путина случайно "слямзили" мост в Бангкоке

4 сентября 2019, 12:15

Позже всю сувенирную продукцию с бангкокским мостом спрятали и перестали выдавать участникам конференции.

Буклеты, каталоги и стенды украсили фотографией моста в Бангкоке / Фото Telegram Стаса Натанзона

Организаторы V Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке при участии президента России Владимира Путина, оскандалились из-за сувенирной продукции. Буклеты, каталоги и стенды украсили фотографией моста в Бангкоке – его перепутали с Русским мостом.

Как сообщают Новости Владивостока,  организаторы ВЭФ-2019 украсили сувенирную продукцию вечерними фотоснимками знаменитого моста Рамы VIII, который находится в столице Таиланда. Визуально пилоны вантового сооружения напоминают Русский мост. Они имеют форму перевернутой буквы Y. Разница между мостами - в размере. Главный пролет моста во Владивостоке составляет 1104 м, а общая длина - 3,1 км. В Бангкоке протяженность моста Рамы VIII – 2,4 км.

Руссский мост во Владивостоке
Руссский мост во Владивостоке / Фото wikiway
Мост Рамы VIII в столице Таиланда
Мост Рамы VIII в столице Таиланда / Фото pixabay.com

Позже стало известно, что всю сувенирную продукцию с бангкокским мостом спрятали и перестали выдавать участникам конференции.

  • Русский мост перепутали с мостом Рамы VIII vl.ru
  • Русский мост перепутали с мостом Рамы VIII vl.ru
  • Русский мост перепутали с мостом Рамы VIII vl.ru
  • Русский мост перепутали с мостом Рамы VIII vl.ru

Интернет-пользователи высмеяли оформление каталогов, подарочных пакетов и буклетов: 

Напомним, оккупанты Крыма надумали построить новую бесплатную трассу от Краснодара до Крымского моста. Данный проект влетит российскому бюджету в копеечку. Предполагается построить 128 километров. Работы должны завершиться в 2022 году. Стоимость строительства одного километра дороги оценивают в один миллиард рублей.

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