В США - эпидемия заболеваний из-за курения вейпов: умерли уже пять человек

8 сентября 2019, 13:15

Эпидемия легочных заболеваний, связанных с употреблением электронных сигарет, затронула 33 штата и более 450 человек.

Электронная сигарета, вейпинг 02
Вейпы содержат множество разнообразных химических добавок, о наличии которых потребители могут не знать

В США подтверждены пять случаев смерти в результате заболеваний, вероятно, вызванных курением электронных сигарет - в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон.

Все пострадавшие курили вейпы за 90 дней, а чаще всего - за неделю до появления симптомов. Более половины первых госпитализированных в Иллинойсе и Висконсине нуждались в интенсивной терапии, а около трети пациентов - в искусственной вентиляции легких.

У всех пациентов, прежде чем их состояние ухудшилось настолько, что потребовалась госпитализация, обычно наблюдались кашель, боль в груди или затрудненное дыхание. Некоторые также сообщили о тошноте, рвоте, диарее, усталости, лихорадке и потере веса, пишет Washington Post. По данным газеты, у многих дошло до угрожающего жизни состояния, при котором в легких скапливается жидкость и препятствует циркуляции кислорода в кровотоке.

Средний возраст большинства заболевших в Иллинойсе и Висконсине - 19 лет. В Северной Каролине отмечались случаи заболеваний как у 35-летних, так и у более молодых людей, в Нью-Йорке самому юному пациенту 15 лет.

Как сообщается на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в общей сложности эпидемия легочных заболеваний, связанных с употреблением электронных сигарет, затронула 33 штата и более 450 человек. У пациентов не выявлено никаких инфекций, поэтому специалисты связывают данные случаи заболеваний именно с химическим воздействием. Многие пациенты сообщили, что курили электронные сигареты с жидкостями, содержащими каннабиноиды. Небольшая группа заболевших сообщила об использовании только никотиновой продукции.

CDC пока не связывает случаи смерти и заболеваний с конкретными веществами или марками электронных сигарет, но отмечает, что вейпы содержат множество разнообразных химических добавок, о наличии которых потребители могут не знать. Некоторые лаборатории обнаружили в изученных образцах вейпов высокое содержание витамина Е в ацетилированной форме, но выводы о его связи с серией заболеваний делать пока рано. Образцы также проверяются на наличие пестицидов, опиоидов и токсинов.

Напомним, ранее медики рассказали о том, чем опасны для здоровья вейпы с никотином

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