Вейп убил человека: любитель электронных сигарет отдал концы, у многих рак легких

В США зафиксировали первую жертву вейпа / Reuters

Вейп реально опасен. В США впервые умер человек после увлечения электронными сигаретами. Официально признали, что виноват в смерти мужчины вейпинг.

По информации, любитель вейпа был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием.

"Количество зарегистрированных департаментом случаев госпитализации людей с тяжелыми респираторными заболеваниями, которые курили электронные сигареты, удвоилось только за последнюю неделю. В целом 22 человека возрастной категории от 17 до 38 лет подхватили респираторные заболевания после использования электронных сигарет или вейпов", - отмечает Департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс.

Также стало известно, что еще у 12 любителей вейпа в том же штате зафиксировали кашель, одышку и утомление.

Но самое страшно то, что появились случаи возникновения рака легких среди активных курильщиков электронных сигарет.

К слову, в США в 22 штатах зарегистрировано 193 случая возникновения рака легких, предположительно, вызванного курением вейпов. Число таких случаев два дня назад составляло 153 в 16 штатах.

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