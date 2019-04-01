Ученые выяснили, что лучше: бросить пить или курить

Курение и алкоголизм / Minval.az

Одна выпитая бутылка вина объемом 750 мл в неделю увеличивает риск развития рака в течение жизни так же, как курение десяти сигарет в неделю для женщин или пяти для мужчин. К таким выводам пришли британские исследователи, сообщает BBC.

Для своих расчетов исследовательская группа из Университета Саутгемптона и Университета Бангора использовала данные из Cancer Research UK. У женщин употребление алкоголя было связано с повышенным риском развития рака молочной железы, а у мужчин — с раком желудочно-кишечного тракта и печени.

По мнению авторов работы, такое сравнение — хороший способ сообщить о рисках для здоровья от умеренного употребления алкоголя. Но при этом эксперты подчеркивают, что в целом у курильщиков выше вероятность столкнуться с онкологией (за неделю средний курильщик выкуривает больше). Единственный способ снизить риск от курения — полностью отказаться от сигарет.

В Великобритании рекомендации по потреблению алкоголя предписывают мужчинам и женщинам выпивать не больше 14 порций в неделю — что эквивалентно семи бокалам (или полутора бутылкам) вина. При этом в руководстве отмечено, что абсолютно "безопасного" для здоровья уровня потребления алкоголя не существует.

Доктор Миноук Шумейкер из Лондонского института исследований рака охарактеризовала результаты исследования как "интересные", но основанные на предположениях.

Кроме того, работа не рассматривала другие заболевания, например сердца или легких, которые распространены у курильщиков. А также другие факторы, которые могли повлиять на риск развития рака — например, питание.

Исследование демонстрирует, что в отношении риска развития рака курение значительно более опасно, чем употребление алкоголя. Курение также гораздо более опасно, чем алкоголь, в отношении ряда других заболеваний. И если курильщики беспокоятся о своем здоровье, лучшее, что они могут сделать, это отказаться от сигарет.

Ранее ученые рассказали, чем вреден и опасен "пассивный" алкоголизм.