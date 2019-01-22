"Алкоголизм и каннибализм": в Харькове пьяные отец с сыном убили и съели бывшего копа

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В Харькове отец и сын зверски убили бывшего полицейского и съели части его трупа.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным надзорного ведомства, в начале октября минувшего года 41-летний отец и 20-летний сын устроили попойку со своим новым знакомым. Во время застолья тот упомянул, что раньше работал полицейским. Это вызвало подозрения и гнев у отца, имевшего некогда проблемы с законом. Далее, он с сыном, находясь в сильно нетрезвом состоянии, убили мужчину. Затем они расчленили его труп и часть съели, а позднее - угостили "вкусной едой" местного бомжа.

Читайте такжеЖестокое убийство пяти людей, каннибализм. В Горловке задержан возможный душегубПричем сокрытием следов преступления злоумышленники озаботились далеко не сразу.Лишь через несколько дней после убийства они вынесли труп и оставили в подвале ближайшего дома. Голову убитого злоумышленники выбросить не успели, ее позднее обнаружили правоохранители на балконе квартиры.

Прокуратура уже отправила в Орджоникидзевский райсуд Харькова обвинительный акт по этому делу. Мужчинам грозит максимально возможное в украинском уголовном праве наказание - пожизненное заключение.

Напомним, ранее на Днепропетровщине мужчина расчленил подругу и возил куски трупа в маршрутке.