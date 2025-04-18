Пропал: близкий друг рассказал о здоровье Андрея Губина

Андрей Губин не выходит на связь и просил своих друзей его не беспокоить.

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Андрей Губин ошарашил недавно внешним видом / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Что случилось с Губиным

Где сейчас Андрей Губин

Близкий друг популярного российского певца 90-х Андрея Губина рассказал о состоянии его здоровья.

Еще 28 ноября стало известно, что артисту резко стало хуже. Как пишут российские пропагандисты, Губин просто пропал с радаров.

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Андрей Губин / Стархит

Старинный друг саунд-продюсер Тарас Ващишин рассказал о самочувствии певца:

"У всех знакомых Андрея с ним договорённость – не беспокоить его. Он всегда звонит сам. В последний раз общались месяца три назад. У него всё по-старому, с самочувствием так же. Он в последнее время старается не рассказывать о здоровье вообще. Про творческие планы мы не говорили", - сообщил друг.

Губин / Скриншот

Ранее Губин говорил, что некто якобы следит за ним и пытается свести с ума. В жилище певца, как ему кажется, регулярно пытаются проникнуть, а на улице люди на автомобилях и электросамокатах хотят сбить его.

Также Губин жаловался на непрекращающиеся строительные работы в доме, при помощи которых его якобы пытаются свести с ума.

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Напомним, ранее Главред писал о том, что Андрей Губин появился в СМИи рассказал о своем состоянии. Он также добавил, что собирается выезжать из России. Впрочем, российские СМИ в своем репертуаре, объяснили решение певца прогрессированием неврологического заболевания.

Еще в "нулевых" врачи поставили Андрею Губину диагноз – левосторонняя прозопалгия. Это неврологическая аномалия, из-за которой пациента мучают боли по всему телу.

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Кто такой Андрей Губин? Андрей Губин — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, автор песен, музыкальный продюсер; Заслуженный артист Российской Федерации (2005).

В начале 2010-х ушёл со сцены, живёт на авторские гонорары, редко появляется на публике. В немногочисленных интервью утверждает, что записал несколько новых песен, опровергает слухи о своём злоупотреблении алкоголем.

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