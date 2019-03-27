Ученые рассказали, чем вреден и опасен "пассивный" алкоголизм

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Помимо широко известных негативных последствий от обычного алкоголизма, существуют дрянные результаты и у алкоголизма "пассивного".

К такому выводу пришла группа ученых из Мюнхенского института терапевтических исследований (IFT), сообщает портал BMC Medicine. Исследователи пришли к выводу, что алкоголь представляет определенный риск и для тех людей, кто воздерживается от его употребления.

"Это аналогично пассивному курению", - убежден один из участников проекта Людвиг Краус.

Читайте такжеБен Аффлек признался, что лечился от алкоголизмаВ частности, пьяные водители регулярно инициируют дорожно-транспортные происшествия с исходом. Кроме того, спиртное регулярно становится причиной насилия. Основываясь на международных исследованиях, ученые подсчитали, что в одном 2014-м в ФРГ родилось 12 650 детей с фетальным алкогольным расстройством (FASD) – с проблемами роста, дефектами лица и отклонениями в поведении, памяти, способности к обучению.

Однако в полной мере количество пострадавших от "пассивного" питья значительно больше, уверены ученые, поскольку последствия от него "вылазят" позже.

Напомним, ранее ученые изобрели новый способ борьбы с алкоголизмом. Кроме того, ученые выяснили, в каком возрасте алкоголь полезен, а в каком – убивает.

