Ученые выяснили, в каком возрасте алкоголь полезен, а в каком – убивает

Наибольший вред алкоголь несет людям молодым и среднего возраста: почти 40% смертей, которые связаны с употреблением алкоголя, приходятся на людей от 20 до 49 лет.

Поэтому даже пить им не стоит даже малыми дозами, пишет Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Молодежь умрет от выпивки с большей вероятностью, чем из-за отсутствия в рационе алкоголя.

Совсем иначе обстоят дела у людей от 65 лет и старше: в этой возрастной группе, наоборот, удавалось предотвратить 80% смертей именно благодаря алкоголю.

Также ученые установили связь между употреблением алкоголя и продолжительностью жизни. Так, люди в возрасте 20-49 лет в 58,4% случаев теряют потенциальные годы жизни. И лишь 14,5% – годы жизни спасают. И снова у пожилых людей все наоборот: 50% – сохранившихся лет и 15% – потерянных.

При этом пользу (снижение риска инсульта, сердечных заболеваний и диабета) для пожилых людей алкоголь приносит лишь в умеренных количествах – не больше одного бокала в день.

Напомним, чтобы меньше пьянеть – нужно закусывать алкоголь достаточно жирной пищей. Однако при этом стоит помнить: крепкий алкоголь мешает переваривать пищу. Здоровая женская печень в состоянии переваривать до 30 грамм алкоголя, мужская – максимум 50 грамм.

Ранее Главред узнал, что делать при сильном похмелье. В частности, если дозировка все же была превышена, то эксперты рекомендуют в первую очередь справиться с обезвоживанием организма из-за принятых на грудь накануне "градусов": то есть выпить воды, рассола или что-то кисло-молочное, например, кефир.

Также ученые выяснили, как влияет распитие спиртного на длительность жизни. Исследователи следили за жизнью шести тысяч пожилых американцев в течение 24 лет.