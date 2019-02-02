Стало известно, при приеме каких лекарств нельзя пить алкоголь

Алкоголь нельзя пить при приеме лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, отметила Ульяна Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что алкогольные напитки нельзя пить в том случае, если человек принимает, в частности, обезболивающие и противовоспалительные препараты.

Алкоголь несовместим с рядом антибиотиков, написала чиновница в Facebook.

По ее данным, также алкогольные напитки нельзя пить при приеме, в том числе лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, некоторых антидепрессантов, антигистаминных препаратов, препаратов для лечения артрита, витаминов и минералов.

"…алкоголь полностью несовместим только с такими антибиотиками: цефамандол, цефоперазон, цефотетан, хлорамфеникол, гризеофульвин, изониазид, метронилназол, нитрофурантоин, сульфаметоксазол, сульфаквазол, линезолид, доксициклин… это — названия действующего вещества, а не препарата", — отметила и.о. министра.

Алкоголь нельзя пить при приеме лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, отметила Ульяна Супрун / Скриншот с facebook.com/ulanasuprun

Ранее Ульяна Супрун сообщила, что лекарства лучше всего запивать водой или теплым чаем. И. о. министра здравоохранения предупредила, что препараты нельзя запивать газированными напитками и кофе.