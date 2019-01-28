Супрун поведала, чем можно и чем не нужно запивать лекарства

28 января 2019, 09:52

Уляна Супрун продолжает раздавать советы украинцам практически в режиме "нон-стоп".

Запивать водой лекарства / АиФ

И.о. главы украинского Минздрава Ульяна Супрун продолжает выдавать украинцам советы о том, как сделать прием лекарств наиболее эффективным.

Теперь чиновница опубликовала на своей странице в соцсети Facebook пост о том, какими именно жидкостями стоит запивать лекарства. По ее словам, лучше всего для этой цели использовать воду или теплый чай.

Также Супрун утверждает, что ни в коем случае не стоит запивать лекарства газированными напитками и кофе (его нельзя употреблять одновременно с содержащими эфедрин лекарствами – из-за слишком сильной стимуляции сердца).

Кроме того, категорически нельзя мешать таблетки и спиртное − поскольку "безопасной дозы" алкоголя не существует и такой "коктейль" очень опасен для организма.

Напомним, ранее Супрун рассказывала, почему не стоит греться в морозную погоду алкоголем, а также попросила украинцев не торопиться с вызовом кареты скорой помощи и отказаться от черной икры в пользу красной.

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