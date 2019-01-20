Супрун посоветовала украинцам отказаться от черной икры в пользу красной

Ульяна Супрун / УНИАН

И.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун призвала украинцев задуматься о судьбе осетровых рыб и отказаться от употребления черной икры в пользу красной.

"В отношении черной икры стоит помнить важную вещь - это продукт, получаемый из очень редких осетровых рыб, которые сейчас находятся на грани исчезновения. По просьбе WWF в Украине рассказываем об этом более подробно. Вылов осетровых запрещен во всех странах Причерноморья. В Украине также все виды осетровых - стерлядь, белуга, русский осетр и другие - занесены в Красную книгу. Главной угрозой для осетров является браконьерский вылов этой рыбы, главным образом из-за их икры", - написала Супрун в Facebook.

По ее словам, все полезные для человека вещества, содержащиеся в черной икре, есть в красной икре лососевых рыб, а по содержанию кальция и магния красная икра даже превосходит черную.

Ранее Супрун заявила, что для похудения после праздников не стоит садиться на строгие диеты, а также начинать тренировки с интенсивных физических нагрузок. Вместо этого, по ее словам, лучше сделать свой рацион более здоровым.