В Минздраве посоветовали, как похудеть после праздников

12 января 2019, 16:44

После праздников не стоит сильно ограничивать себя в еде, подчеркнула Супрун.

Ульяна Супрун посоветовала, что для похудения после праздников стоит сделать свой рацион более здоровым
Для похудения после праздников нужно сделать свой рацион более здоровым, посоветовала Ульяна Супрун / "Хроника.инфо"

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала, что для похудения после праздников не стоит садиться на строгие диеты и начинать тренировки с интенсивных физических нагрузок, но нужно сделать свой рацион более здоровым.

Возвращаться к допраздничному режиму жизни, если он был здоровым, необходимо постепенно, написала чиновница на своей странице в Facebook.

Супрун подчеркнула, что для похудения после праздников не стоит сильно ограничивать себя в еде, "различные "марафоны" сбрасывания веса за 5 дней создают большой стресс для организма, как и переедание во время праздников".

"Старайтесь сделать свой рацион более здоровым —  ешьте больше овощей и фруктов, клетчатки, злаковых и учитывайте размер порций", — добавила и.о. главы Минздрава.

Ранее мастер спорта по бодибилдингу, спортивный врач Эдуард Швец говорил Главреду, что главным врагом похудения является некачественное питание. По словам эксперта, человеку также мешают сбросить лишний вес, в частности, неквалифицированные тренеры и диетологи.

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Минздрав лишний вес похудение празник Ульяна Супрун
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