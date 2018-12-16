Спортивный врач назвал главного врага похудения

16 декабря 2018, 06:50

На фигуру человека могут негативно влиять привычки, отметил эксперт.

Спортивный врач отметил, что главный враг похудения — некачественное питание
Главный враг похудения — некачественное питание, отметил спортивный врач / Единственная

Мастер спорта по бодибилдингу, спортивный врач Эдуард Швец считает, что главным врагом похудения является некачественное питание.

Человеку мешают сбросить лишний вес, в частности, неквалифицированные тренеры и диетологи, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

"…враг номер один (похудения — Ред.) — это… некачественное питание, враг номер два — привычки, влияние друзей и враг номер три — это…, наверное, такая уйма неправильных советов и таких же тренеров или диетологов-самоучек…", — отметил собеседник.

По словам врача, для себя он когда-то сделал вывод: "сначала интересуюсь основами, допустим там спорта или там питания, а потом уже сравниваю с теми советами и рекомендациями, которые мне даются". 

"Я всегда задаю тому, кто рекомендует, вопрос: почему вы так советуете… И пусть мне человек даст такой аргументированный ответ, пояснит, почему именно мне, может это всем так, или может быть это только мне, на чем он это основывает, потому что есть основы физиологии, основы спорта, основы здоровья, это надо знать…", — добавил мастер спорта.

Ранее известный украинский фитнес-тренер, эксперт по похудению Анита Луценко выразила мнение, что, если человек ищет способы похудения в таблетках, поясах, кремах, саунах, массажах, чаях, водорослях, жиросжигателях — это просто вера в сказку и нежелание брать ответственность за свое тело в собственные руки.

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