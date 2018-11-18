Анита Луценко откровенно рассказала о суперсредствах для похудения

Тренер после беременности также набрала лишние килограммы, но успешно от них избавилась / Instagram/Анита Луценко

Известный украинский финтес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко предостерегла подписчиков своего блога от покупки различных средств для снижения веса.

"Если человек ищет способы похудения в таблетках, поясах, кремах, саунах, масажах, чаях, водорослях, жиросжигателях, воде с лимоном, ягодах, голодовках, диетах, то фиг вам! Это просто вера в сказку и нежелание брать ответственность за свое тело и просто работать над собой!" – написала она в Instagram.

Луценко констатировала, что сказки нужно читать детям, а взрослые и сознательные люди должны понимать, что похудение возможно лишь посредством правильного питания и физических нагрузок.

"Это просто трата времени и денег! Все просто и сложно одновременно! Желаю всем не вестись на лохотрон, если есть охота измениться. Сказки читайте детям, а сами работайте над собой и своим образом жизни! А если нет желания работать, то расслабьтесь и получите полное удовлетворение от периода "да пошло оно все, хочу и ем и ничего не делаю", – отметила Анита.

Напомним, Луценко с иронией прокомментировала неприятный инцидент, который произошел с ее семьей со время отпуска в Донимикане. Неизвестные дерзко обокрали квартиру знаменитого эксперта по похудению, а также похитили автомобиль.