Анита Луценко откровенно рассказала о суперсредствах для похудения

Тренер в очередной раз подчеркнула, что эффект даст только правильное питание и спорт.
Известный украинский финтес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко предостерегла подписчиков своего блога от покупки различных средств для снижения веса.
"Если человек ищет способы похудения в таблетках, поясах, кремах, саунах, масажах, чаях, водорослях, жиросжигателях, воде с лимоном, ягодах, голодовках, диетах, то фиг вам! Это просто вера в сказку и нежелание брать ответственность за свое тело и просто работать над собой!" – написала она в Instagram.
Луценко констатировала, что сказки нужно читать детям, а взрослые и сознательные люди должны понимать, что похудение возможно лишь посредством правильного питания и физических нагрузок.
"Это просто трата времени и денег! Все просто и сложно одновременно! Желаю всем не вестись на лохотрон, если есть охота измениться. Сказки читайте детям, а сами работайте над собой и своим образом жизни! А если нет желания работать, то расслабьтесь и получите полное удовлетворение от периода "да пошло оно все, хочу и ем и ничего не делаю", – отметила Анита.
Мое маленькое наблюдение: ⠀ Если человек ищет способы похудения в : таблетках, поясах, кремах, саунах, массажах, чаях, водорослях, жиросжигателях, воде с лимоном, ягодах, голодовках, диетах, спец продуктах и спец времени для занятий и тд..или средства конспирации : утягивающие штуки, визуально меняющее реальную картинку, то ФИГ ВАМ!!! Это просто вера в сказку и нежелание брать ответственность за своё тело и просто поработать над собой! ⠀ Многих расстрою! Но если нет ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ ( Не диеты, не 1000 ккал, не отсутствия сахара и жира, а именно нормального полноценного питания) + регулярных тренировок ( ну или ок, активного шевеления в течении дня) то снова ФИГ ВАМ! Ничего не произойдёт! ⠀ Точнее произойдёт, но это такой мизерный и недологий эффект, что просто трата времени и денег! ⠀ Если посчитать сколько уходит в мире денег на "суперсредства" то думаю можно обалдеть! ⠀ Все просто и сложно одновременно! Желаю всем , не вестись на лохоторон при желании измениться. Сказки читайте детям, а сами работайте над собой и своим образом жизни! ⠀ А если нет желания работать, то расслабьтесь и получите полное удовольствие от периода "да пошло оно всё, хочу и ем и ничего не делаю"! ⠀ Жизнь разная и все периоды важны!
Напомним, Луценко с иронией прокомментировала неприятный инцидент, который произошел с ее семьей со время отпуска в Донимикане. Неизвестные дерзко обокрали квартиру знаменитого эксперта по похудению, а также похитили автомобиль.