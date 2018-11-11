"Мечты сбываются": Анита Луценко нестандартно прокомментировала ограбление квартиры

11 ноября 2018, 22:34

Тренер заявила, что рада уже тому, что все остались живы и здоровы.

Анита Луценко
Пока Луценко загорала, ее квартиру обчистили / Instagram/Анита Луценко

Известный украинский тренер Анита Луценко с иронией прокомментировала неприятный инцидент, который произошел с ее семьей со время отпуска в Донимикане. Неизвестные дерзко обокрали квартиру знаменитого эксперта по похудению, а также похитили автомобиль.

"Знаете, я так хотела сменить машину. Я думаю, что просто желания осуществляются. И конечно же, наш переезд в новую квартиру произошел немножко быстрее, чем мы планировали. Буквально на неделю. Поэтому я абсолютно довольна, что все живы, здоровы. Пока все хорошо", - рассказала знаменитость в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

Луценко призналась, что из квартиры злоумышленники похитили все до мелочей, в том числе украшения, духи и даже награды.

"Украли абсолютно все, даже платья. Сегодня я поняла, что даже все духи. Я очень счастлива, что не мой размер ноги был у девушки, потому что у мужа забрали абсолютно всю обувь, которую он выбирает очень-очень долго", - добавила Анита Луценко.

Тренер не надеется, что полиция найдет грабителей. И шутит, что ее мужу теперь не нужно ломать голову, что подарить ей на предстоящие праздники.

Напомним, ранее Луценко заверяла, что готова дать вознаграждение тому, кто поможет ей отыскать похищенную иномарку.

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