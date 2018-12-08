Ученые рассказали, как можно похудеть за выходные без тренировок

Похудение / Cosmopolitan

В США группа исследователей из Университета штата Техас разработала метод похудения за выходные без сильных физических нагрузок.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание Daily Mail. Согласно обнародованным данным, эксперты проанализировали эффект, который оказывают легкие упражнения на определенные нейронные связи мозга.

Итоги опыта, опубликованные в специализированном издании Molecular Metabolism, свидетельствуют, что одна часовая тренировка на беговой дорожке снижает аппетит на шесть часов, а также позволяет им быстрее терять вес.

После тренировки метаболизм подопытных мышей ускорился на ближайшие два дня и организм сжигал больше калорий. "Этот результат может объяснить на уровне нейронных связей, почему многие люди не испытывают голода сразу после тренировки", — заявил один из участников проекта, доктор Кевин Уильямс.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые определили безопасный способ похудения, а также объяснили, как похудеть без диет.