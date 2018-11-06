Ученые рассказали о том, как просто и быстро похудеть

Похудение. Иллюстративное фото / Izum

Команда исследователей из США установила, что каждодневное взвешивание помогает людям похудеть.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале EurekAlert. Согласно обнародованным данным, в исследовании участвовали более тысячи человек. Ученые на протяжении года регистрировали, как регулярно взвешивались добровольцы, а также фиксировали изменения их веса.

Среди участников исследования были те, которые взвешивались регулярно, но также наличествовали и те, кто самостоятельно не делал этого. В зависимости от частоты взвешиваний исследователи разбили испытуемых на группы.

Читайте такжеДля потенции и похудения: чем полезна хурма для мужчин и женщинВыяснилось, что не взвешивающиеся люди за год исследования не похудели вообще, а те, которые за неделю измеряли массу тела шесть-семь раз, похудели заметно.

По мнению ученых, результаты проекта четко показывают ключевую роль самостоятельного контроля изменений массы тела для успешного похудения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые определили самый безопасный способ похудения.