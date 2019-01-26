Супрун попросила украинцев не торопиться с вызовом скорой и лишний раз подумать

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун / УНИАН

Вызывать скорую помощь следует при температуре свыше 40 градусов, болях в сердце и затруднениях с дыханием, в остальных случаях сперва необходимо позвонить семейному врачу.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в интервью Радио.Свобода.

"Есть четкие причины, по которым нужно вызывать скорую, и когда скорая должна выезжать. Это температура выше 40 градусов, боли в сердце, проблемы с дыханием и т.д. То что скорая предоставляла услуги первичного звена, больше не будет. Скорая должна оказывать экстренную медицинскую помощь. Очень правильно, когда диспетчеры переадресовывают такие обращения на семейных врачей или на службу неотложных состояний", - сказала Супрун.

Ранее Минздрав разъяснил новые правила вызова скорой и неотложной медицинской помощи.