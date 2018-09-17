Вызов скорой помощи в Украине по-новому: Минздрав запускает "Централь-103"

УНИАН

В Украине готовится к запуску новая система вызова скорой помощи - "Централь 103". Она объединит все диспетчерские службы, что, как предполагается, позволит оперативно обмениваться информацией о поступающих вызовах.

Как пишет "Сегодня", на протяжении года система будет работать в тестовом режиме. В ближайшее время к ней подключат восемь областей страны: Винницкую, Донецкую, Запорожскую, Одесскую, Полтавскую, Тернопольскую, Харьковскую, Херсонскую и Киев.

Ожидается, что обработка вызова займет около 1 минуты вместо сегодняшних 3-5.

Предполагается, что с запуском "Централи 103" сократится время приезда скорой на вызов - за счет оборудования всех авто скорой GPS-навигатором. Таким образом для выезда можно будет подбирать ближайшую свободную бригаду. Ожидается, что обработка вызова займет около 1 минуты вместо сегодняшних 3-5, а время приезда бригады составит 9-12 минут вместо 16-20.

"Централь-103" также планируется интегрировать с eHealth - системой учета медицинских услуг.

Еще одна новинка - люди с нарушениями слуха и речи также смогут вызывать скорую - диспетчеру можно будет просто послать сообщение.

Запуск новой системы проходит в рамках реформы экстренной медпомощи.

Накануне жительница Киева вызвала сыну бригаду скорой. Медики укололи ребенка "неизвестным веществом", в результате чего он получил ожог.