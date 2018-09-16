Гигантский ожог и выгорели трусы: мать шокирована последствиями укола у температурящего сына

Киевлянка Лилия Шоботенко из-за чрезмерно высокой температуры у сына вызвала бригаду скорой помощи, которая сделала мальчику укол неизвестным веществом, повлекший весьма неожиданные последствия.

"Всю ночь не могла сбить температуру ребенку, вызвала скорую по номеру 103. Приехала бригада в составе трех человек: врач и две медсестры. Врач осмотрела ребенка, поставила диагноз "ангина", назначила лечение и попросила медсестричку сделать укол анальгина с димедролом и дротоверина", - написала женщина в Facebook.

Утром взволнованная мать была шокирована ожогом, который образовался на месте укола.

"Трусы даже выгорели после того, как в этом месте помазали чем-то кожу. Сейчас все выясняю, чтобы наказать неуча в белом халате, который вколол не в ту зону укол и сделал ребенку ожог", – отметила она.

Женщина рассказывает, что обратилась на "горячую линию", где пообещали разобраться, однако реальных действий не предприняли.

"Сказали, мы разберемся, а Вы, если хотите, пишите заявление в суд. На бланке назначений не указана даже фамилия врача, все, что я узнала, – это номер бригады, которая нас "спасала", – добавляет она.

Позже Лилия написала в соцсети, что ходила с ребенком на консультацию в ожоговый центр, где был поставлен диагноз "химический ожог".

Напомним, в Святошинском районе Киева сразу в двух детских дошкольных учреждениях обнаружили гнилое мясо, которое предназначалось для питания детей.