В Житомире воспитанники интерната работали грузчиками на дочь директора на рынке

Александр уверяет, что работать на рынок пошел добровольно / Фото: 24 канал

В Житомире на одном из рынков дочь директора местного интерната привлекла трех воспитанников-инвалидов к работе грузчиками на своей торговой точке.

Как сообщает телеканал 24, интернатовцы уверяют, что работали добровольно, поскольку хотели заработать карманные деньги и купить себе что-то вкусненькое.

В связи с инцидентом полиция задержала директора интерната, которому суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. У его дочери на рынке интернатовцы с недостатками психического развития сортировали и грузили мешки с овощами.

Воспитательница Любовь Дзядик подтверждает: подопечные действительно ежедневно ездили на базар – работать на родственников директора. Впрочем, женщина говорит – никто их не принуждал.

"Нас силой не заставляли. Мы сами желали и сами поехали, чтобы зарабатывать", – пояснил воспитанник интерната Александр.

В интернате заявили, что работа воспитанников – это не эксплуатация, а социальная реабилитация.

"Такие действия являются грубым нарушением законодательства о труде Украины. Но я думаю, что в данном случае вряд ли речь может идти об уголовной ответственности. Ведь эти работники, по их словам, никаких убытков не понесли. Здесь, я думаю, правильная квалификация – административная ответственность. Но это тоже суровое наказание, ведь штрафы там немалые", - пояснил юрист Лаврентий Царук.

На рынке продавцы сознаются, что интернатовцы раньше приходили работать ежедневно, а после скандала их визиты прекратились.

Напомним, в Святошинском районе Киева сразу в двух детских дошкольных учреждениях обнаружили гнилое мясо, которое предназначалось для питания детей.