Скандал в Киеве: в детсадах воспитанников кормили гнилым мясом

В детсадах детей кормили гнилым мясом / reporter-ua.com

В Святошинском районе Киева сразу в двух детских дошкольных учреждениях обнаружили гнилое мясо, которое предназначалось для питания детей.

"В связи с этим специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве экстренно выехали на сбор информации в 10 дошкольных учреждений Святошинского района. При проведении проверки в двух садиках обнаружили некачественное мясо, которое вернули поставщику", — сказано в сообщении столичной Госпродпотребслужбы в Facebook.

Специалисты отобрали пробы и смывы у поставщика, а результаты пообещали передать правоохранителям.

По словам замглавы Госпродпотребслужбы в Киеве Александра Овчаренко, компания-поставщик приостановит свою работу до выяснения обстоятельств.

"Мясо, которое вернули из детских садов в Святошинском районе, было отправлено на лабораторное исследование. По результатам будем говорить: качественное оно или нет. Возможно, сама машина, перевозившая мясо, имела антисанитарный вид. Во время проверки производственных помещений у поставщика было обнаружено, что работники имеют просроченные медицинские книжки. Также есть нарушения санитарно-гигиенического состояния и другие проблемные моменты. Поэтому сегодня мною подписано распоряжение о временном приостановлении работы этого поставщика", — сказал он в комментарии для 44.ua.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине непривитым детям запретили посещать школы и детсады.