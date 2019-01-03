Супрун рассказала, почему опасно греться в мороз алкоголем

Употребление спиртного / onpress.info

И.о. главы украинского Минздрава Ульяна Супрун развеяла заблуждение о пользе употребления алкогольных напитков в морозную погоду ради согревания.

"Многие люди до сих пор верят в распространенный миф - надо выпить алкоголь, чтобы согреться. Поэтому часто перед выходом на улицу или во время прогулки употребляют что-то "горячее". На самом деле ощущение тепла от алкоголя обманчиво. Независимо от того, какой именно алкогольный напиток вы пьете", - написала чиновница на своей странице в соцсети Facebook.

Читайте такжеСупрун назвала простое правило, которое спасает жизньСупрун утверждает, что спиртные напитки расширяют кровеносные сосуды на поверхности тела, а прилив крови вызывает ощущение теплоты.

"Внутренние органы в это время тепло теряют. Потеря тепла с поверхности кожи и конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается", - объяснила чиновница.

По словам Супрун, именно из-за такого фактора люди, употребившие большое количество спиртного, не обращают внимание на холод и регулярно снимают верхнюю одежду - "чтобы немного остыть".

"Этот феномен даже имеет название - "пивная куртка" (the beer jacket). Когда вроде становится жарко и согреваться одеждой не нужно. Зато такое поведение в разы повышает риски переохлаждения", - подытожила чиновница.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Супрун развеяла мифы о психическом здоровье, а также о профилактике паразитов-глистов.