"Пришел черед паразитов". Ульяна Супрун "разрушила" миф о профилактике глистов

И.о главы украинского Минздрава Ульяна Супрун продолжает свою "подвижническую" и научно-популярную деятельность по развенчиванию мифов, сложившихся вокруг здоровья человека.

В этом раз чиновница рассказала украинцам о том, как именно избегать заражения гельминтами (в просторечии − глистами), и каких методов профилактики и лечения в этом плане стоит опасаться

"Начался сезон свежих овощей и фруктов, прогулок на природе и игр с домашними любимцами. Это повышает опасность заразиться гельминтами (более известными нам как глисты) и одновременно увеличивает риск столкнуться с неподтвержденными доказательной медициной советами по профилактике", – написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Таким образом Супрун высказалсь об употреблении людьми чеснока и тыквенных семечек, слабительных лекарств, промывании кишечника и приеме антибиотиков.

И.о. главы Минздрава главным правилом профилактики появления гельминтов (глистов) в организме назвала регулярное промывание рук теплой водой с мылом после походов в туалет, контактирования с животными, а также перед приготовлением прищи и ее приемом.

"Также очень важно соблюдать правила безопасности питания, например, не употреблять сырую рыбу и мясо, хранить их отдельно от готовых продуктов и при соответствующих температурных условиях, тщательно мыть овощи и фрукты", – резюмировала она.

Напомним, ранее Супрун опровергла миф о лечении остеохондроза и рассказала, как уберечься от пищевых отравлений во время пикников.