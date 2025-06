Названы 100 лучших фильмов XXI века: какие ленты попали в перечень

Кратко:

Авторитетное издание The New York Times составило список из ста лучших фильмов XXI века. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

Отмечается, что журналисты опросили более 500 кинематографистов, которые назвали свои любимые картины, снятые после 2000 года.

Лучшим фильмом века была признана оскароносная лента "Паразиты" 2019 года. На втором месте оказался триллер Дэвида Линча "Малхолланд Драйв" (2001 года). Замкнула тройку драма "Нефть" (2007) Пола Томаса Андерсона.

Американский комедийный фильм режиссера Грега Моттолы "SuperПерцы" (2007) оказался на сотом месте в списке.

Также редакция NYT предложила пользователям, которые не согласны с выбором выдающихся режиссеров и продюсеров, собрать собственную десятку лучших фильмов XXI века с помощью специальной формы на сайте.

Трейлеры первой тройки списка лучших фильмов по версии The New York Times:

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.