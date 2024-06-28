Что посмотреть на Нетфликс: топ-10 фильмов и сериалов

Вопрос почти каждого семейного вечера - что крутого на Нетфликс или другом ресурсе можно посмотреть. Кинообозреватели подобрали топ лучших вариантов.
Часто подобрать интересные фильмы для домашнего просмотра задача не из простых. Однако Топ Кино Киллер на YouTube поделился интересной подборкой, какие сейчас фильмы на Нетфликс сделают ваш вечер замечательным.
Что обязательно следует посмотреть на Нетфликс - топ 10
- Нянька/The Babysitter
- Идеальное свидание/The Perfect Date/The Perfect Date
- В руках пса/The Power of the Dog
- Мой папа/Fatherhood
- Боги гэви-метала/Metal Lords
- Разбойники с большой дороги/The Highwaymen
- Истории семьи Мейровиц/The Meyerowitz Stories
- Брачная история / Marriage Story
- Я думаю закончить это все/I'm Thinking of Ending Things
- Спасение Руби/Rescued by Ruby
Смотрите видео о лучших фильмах для просмотра на Нетфликс в 2024 году:
Что можно увидеть из новинок Нетфликс
Если вы уже давно пользуетесь этим ресурсом и ищете, что крутого на Нетфликс выйдет в ближайшее время, то посмотрите премьеры июня 2024 года, а именно:
- В глубинах Сены / Under Paris
- Как ограбить банк / How to Rob a Bank
- Баки Ханма против Кенгана Асуры / Baki Hanma VS Kengan Ashura
- Сладкоежка 3 / Sweet Tooth 3
- Ультрамен: Восхождение / Ultraman: Rising
- Восходящий удар / Rising Impact
- Суперген / Supacell
Что такое Топ Кино Киллер?
Топ Кино Киллер - развлекательный канал на YouTube, где автор рассказывает о лучших фильмах разных категорий, годов, предпочтений и на любой вкус. За каналом следит 15 тысяч пользователей.
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