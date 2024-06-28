Что посмотреть на Нетфликс: топ-10 фильмов и сериалов

Вопрос почти каждого семейного вечера - что крутого на Нетфликс или другом ресурсе можно посмотреть. Кинообозреватели подобрали топ лучших вариантов.

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Какие хорошие фильмы есть на Нетфликс / Коллаж: Главред, фото: flickr

Часто подобрать интересные фильмы для домашнего просмотра задача не из простых. Однако Топ Кино Киллер на YouTube поделился интересной подборкой, какие сейчас фильмы на Нетфликс сделают ваш вечер замечательным.

Что обязательно следует посмотреть на Нетфликс - топ 10

Нянька/The Babysitter

Идеальное свидание/The Perfect Date/The Perfect Date

В руках пса/The Power of the Dog

Мой папа/Fatherhood

Боги гэви-метала/Metal Lords

Разбойники с большой дороги/The Highwaymen

Истории семьи Мейровиц/The Meyerowitz Stories

Брачная история / Marriage Story

Я думаю закончить это все/I'm Thinking of Ending Things

Спасение Руби/Rescued by Ruby

Смотрите видео о лучших фильмах для просмотра на Нетфликс в 2024 году:

Что можно увидеть из новинок Нетфликс

Если вы уже давно пользуетесь этим ресурсом и ищете, что крутого на Нетфликс выйдет в ближайшее время, то посмотрите премьеры июня 2024 года, а именно:

В глубинах Сены / Under Paris

Как ограбить банк / How to Rob a Bank

Баки Ханма против Кенгана Асуры / Baki Hanma VS Kengan Ashura

Сладкоежка 3 / Sweet Tooth 3

Ультрамен: Восхождение / Ultraman: Rising

Восходящий удар / Rising Impact

Суперген / Supacell

Что такое Топ Кино Киллер? Топ Кино Киллер - развлекательный канал на YouTube, где автор рассказывает о лучших фильмах разных категорий, годов, предпочтений и на любой вкус. За каналом следит 15 тысяч пользователей.

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