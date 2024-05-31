Жизнь в эпоху перемен с возвышенным нравом: рецензия на фильм "Ты меня любишь?"

В украинском прокате идет новая работа режиссера Тони Ноябревой - ретро-драма о взрослении "Ты меня любишь?" с Кариной Химчук в главной роли.

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Карина Химчук в х/ф "Ты меня любишь" / Family Production

1990-й год. СССР умирает как древний ящер - с новым вирусом капитализма в клетках. Но в одной из семей творческой интеллигенции вроде как пока все хорошо и с виду благополучно. Но именно что только с виду - потому что папа-режиссер Лев (Максим Михайличенко) в кооперативное кино никак не вписался, да и вообще изменяет маме Вере (дебют в кино балерины Натальи Лазебниковой). На все это смотрит широко распахнутыми голубыми глазами и ничего не понимает их дочь Кира (Карина Химчук) - инфантильная и романтичная студентка театрального (с модной короткой стрижкой "под Джин Сиберг"). Стоит ли говорит, что скоро как розовые очки разобьются стеклами внутрь.

Рефлексия по 90-м годам - уже несколько лет как тренд среди украинских кинематографистов. Причем в довольно широком диапазоне - от бандитской саги ("Носорог" Олега Сенцова) через эксперименты с нуаром ("Ля Палисиада" Филиппа Сотниченко до "романа взросления" ("Я и Феликс" Ирины Цилык). Но, как правило, обычно берется период середины-конца этого сколь лихого, столь и мрачного десятилетия. А вот режиссер Тоня Ноябрева (для которой это вторая полнометражная работа после сатирической комедии "Герой моего времени) выбрала чуть более ранний период - самый конец перестройки с ускорением, когда советская империя сыпалась не по дням, а по часам, и миллионы людей оказались примерно в такой же степени беспомощны и растеряны, как и юная Кира.

Сыгравшая ее Карина Химчук - стопроцентное попадание в роль и украшение фильма. При том, что играть ей пришлось множество непростых сцен - вплоть до, что называется, запоздалой дефлорации без надлежащей стимуляции, справилась она прекрасно. И часть, где ее по голове бьет быт коммуналки - классической такой "Вороньей слободки - и отношения с возлюбленным - врачом "скорой помощи" Мишей (Александр Жила) - вообще самая сильная часть кино.

Эпоху Ноябрева и ее команда восстановили довольно тщательно - от жуткой одежды вырвиглазных тонов (типа курток-джинсов варенок) до советского монстра бытовой техники - видеомагнитофона "Электроника ВМ-12".

Единственный минус - "Ты меня любишь?" не сумела избежать извечной проблемы нового украинского кино - ближе к завершению фильм заметно провисает (в той части где показана одиссея Киры по осколкам былой жизни и на стройплощадке новой). Впрочем, общее впечатление от кино это испортит едва ли.

"Ты меня любишь?" - получился на удивление теплой и лиричной историей о взрослении в эпоху перемен.

Смотрите на видео трейлер фильма "Ты меня любишь?":

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