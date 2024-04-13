Трудности взросления в однополой семье: рецензия на фильм "Я и Феликс"

11 апреля 2024 года в национальный прокат вышла украинская ностальгическая драма "Я и Феликс" от режиссерки Ирины Цилык.

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кадр из х/ф "Я и Феликс" / ForeFilms

Начало 90-х, Черкассы. В типичной раздолбанной хрущевке живет семья - вечно хлопотливая мама (Анастасия Карпенко), суетливая бабушка (Галина Веретельник-Степанова) и большеглазый сын Тимофей (Андрей Чередник). Папа (Андрей Исаенко) вроде как есть, но по факту его и нет, потому как из-за каких-то полукриминальных муток дома его вечно нет. И тут бабушка приводит в дом нового кавалера хмурого лысого немолодого мужчину по имени Феликс (Юрий Издрык). Он - ветеран Афгана, з явным ПТСРом, а также прогрессирующим алкоголизмом, местами плавно переходящим в белую горячку. Но волей-неволей именно он становится отцовской фигурой для мальчика - просто потому, что других кандидатур не предвидится.

Как раз примерно в начале 2020-х годов украинские кинематографисты плотно взялись за осмысление темы девяностых. Что и понятно - дистанция формата "плюс-минус 30 лет" это позволяет. И, если, скажем, Олег Сенцов снял суровую криминальную драму "Носорог" - с кровью, бандитским беспределом и прочим, то известная документалистка Ирина Цилык (ее работа "Земля голубая, будто апельсин" прогремела несколько лет назад и даже получила приз за режиссуре на престижном штатовском фестивале "Санденс") подошла к этой теме иначе - и показала историю взросления в те пренеприятные времена.

Вообще же "Я и Феликс" - в очень большой степени семейный проект, ведь представляет собой экранизацию романа "Хто ты такой" ее супруга, литератора и бойца ВСУ Артема Чеха, а роль маленького Тимофея сыграл их сын Андрей (роль персонажа в подростковые года исполнил Владислав Балюк). Ну и главная изюминка каста - то, что сложнейшую роль Феликса исполнил не профессиональный артист, а легенда "сучукрлита" и звезда "станиславского" феномена Издрык. И за эту роль он заслуживает только всяческих похвал. Его персонажу веришь безоговорочно - от сцен, где он в припадке "белочки" воображает себя дирижером оркестра, играющего равелевское "Болеро" до сцен, где он выхаживает в чекистском кожаном плаще, тельняшке и удобных тренировочных штанах с остроносными туфлями.

Вообще же профессиональная дотошность Цилык как документалистки в фильме видна практически везде. И в процессе просмотра у людей в возрасте за 30 точно немало олдскул сведет, ведь на экране то стрекочет швейная машинка "Чайка", то веско налеплены на стенах плакаты со Сталлоне из фильмов "Кобра" и "Рокки", то в холодильнике мелькнет упаковка маргарина "Рама", то на шкафу притаится фигурка бога-чародея Рейдена из "Мортал Комбат".

И отдельного уважения авторы заслуживают за то, что не стали делать фильм в чернушном стиле "безысходность-безысходность". Нищета, безотцовщина и насилие никуда не делись из кадра, но они по-большей части умело заретушированы сначала мальчишечьим, а потом подростковым взглядом на жизнь - внимательными, но не особо склонными в силу возраста рефлексиями.

Подытоживая - у Цилык получилась хорошая, крепкая и тщательно выделанная, до малейшей детали, картина, со сладостно-горьковатым привкусом детства и юности.



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