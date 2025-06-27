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Счета за свет уменьшатся на 40%: какие настройки нужно изменить в стиралке

Мария Николишин
27 июня 2025, 20:51
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Лишь одно небольшое изменение может помочь сократить потребление электроэнергии.
Счета за свет уменьшатся на 40%: какие настройки нужно изменить в стиралке
Как сэкономить на стирке одежды / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как снизить потребление электроэнергии
  • Какую температуру выставлять на стиральной машине

Стирка одежды - обычное и необходимое дело, но именно это может увеличивать счета за электроэнергию, если не устанавливать на стиральной машине "правильный" режим.

Главред решил разобраться, как стирать одежду, чтобы сэкономить на электроэнергии.

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При какой температуре стоит стирать одежду

Врач и телеведущий Александр Джеральд ван Хогенхук-Тюллекен рассказал, при каких температурах следует стирать одежду, чтобы сократить потребление энергии на 40%, пишет express.co.uk.

В частности, он призвал людей дважды подумать, прежде чем запускать обычную программу стирки в стиральной машине.

"Самая горячая температура, которую может достичь ваша стиральная машина, обычно составляет 90 градусов, и это все убьет. Это почти кипячение, это вредно для одежды. Это очень дорого", - пояснил он.

По его словам, 60 градусов это хорошая температура для стирки вещей, если вы болеете и на одежде могут быть вирусы.

"Хотя большинство людей стирают свои вещи при 40 градусах, я не вижу смысла в этой температуре, особенно потому, что это часто дорого. Слишком горячо, чтобы быть дешевым, и слишком холодно, чтобы что-то уничтожить", - сказал он.

Эксперт отметил, что стирка одежды при температуре 30 градусов - это идеальный и дешевый вариант.

"Поэтому переход от 40 до 30 градусов экономит вам почти 40% расходов на энергию. Это быстрее. Убедитесь, что вы используете моющее средство с более низкой температурой", - подытожил он.

Счета за свет уменьшатся на 40%: какие настройки нужно изменить в стиралке
Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине / Инфографика: Главред

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