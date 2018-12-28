Супрун призвала украинцев выпивать правильно и дала пару советов

nvdaily.ru

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, известная своими "здоровыми" советами, призвала украинцев употреблять алкоголь обдуманно и объяснила, как это делать.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, чтобы уменьшить от спиртного, нужно пить воду, не выпивать на голодный желудок и не смешивать алкоголь с газированными напитками.

Супрун подчеркнула, что от злоупотребления спиртным не поможет ни одна таблетка, поэтому во время застолья нужно сбалансированно питаться и пить "в меру".

В ноябре Ульяна Супрун предложила присоединиться к флешмобу против ряда товаров интернет-магазина Amazon.com, поскольку на них изображена символика террористической ДНР.

"Amazon.com - глобальная торговая онлайн-платформа продает товары с символикой самопровозглашенной террористической республики ДНР. Предлагаю устроить флешмоб в соцсетях и на почте генерального директора Amazon Джеффа Безоса", - призвала она.