"Продают товары с символикой ДНР": Супрун предложила атаковать Amazon

Amazon продает товары с логотипами ДНР / Фото: Facebook/Ульяна Супрун

Глава МОЗ Ульяна Супрун предложила присоединиться к флешмобу против ряда товаров интернет-магазина Amazon.com, поскольку на них изображена символика террористической ДНР.

"Amazon.com — глобальная торговая онлайн-платформа продает товары с символикой самопровозглашенной террористической республики ДНР. Предлагаю устроить флешмоб в соцсетях и на почте генерального директора Amazon Джеффа Безоса", - сообщила она на своей странице в Facebook.

Министр предлагает всем неравнодушным гражданам отправить сообщение на электронную почту главы Amazon с подробным описанием своих претензий.

"Адрес: jeff@amazon.com. Требуйте прекратить продажу товаров", - сказано в сообщении.

По словам Супрун, все покупатели платформы Amazon должны понимать, что, покупая товары с символикой ДНР, они спонсируют войну и терроризм, которые приводят к значительным жертвам.

Напомним, ранее 27 депутатов Европарламента из 13 стран подписали обращение к компании Amazon с требованием прекратить продажу в сети товаров с советской символикой.

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