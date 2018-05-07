Вятрович пригрозил Adidas ответственностью за одежду с символикой СССР

Украинский институт национальной памяти обратился с письмом к предприятию Adidas-Украина, в котором напомнил об ответственности за распространение советской символики на территории Украины.

"Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой, не имела бы шансов на воплощение в компании Adidas. Потому что в родной для нее Германии, которая прошла через процессы денацификации – это нарушение не только юридических, но и моральных норм. Для жителей Украины и других стран таким же нарушением является использование символов советского времени, в которое были убиты миллионы наших земляков", - цитирует обращение директор УИНП Владимир Вятрович в Facebook.

По словам главы организации, он напомним Adidas-Украина, что распространение или продажа подобной одежды на украинских территориях повлечет за собой обращение в правоохранительные органы и привлечение виновных к ответственности.

Напомним, Министерство иностранных дел Литвы выразило протест в связи с продажей на сайте компании Adidas красной женской майки с надписью USSR. Литовское ведомство привело в Twitter ссылку на страницу сайта компании.