Литва обвинила Adidas в "ностальгии по империи": фото

В связи с наличием советской символики на продукции немецкого концерна Adidas Министерство иностранных дел Литвы выразило свое недоумение.

Литовское ведомство привело в Twitter ссылку на страницу сайта компании, где продаётся красная женская майка с надписью USSR и гербом СССР.

"Всё ещё есть те, кто болен "ностальгией по империи". Как-то неожиданно, что среди них известная компания Adidas", — говорится в сообщении.

Отметим, что в 2008 году Литва приняла закон, предусматривающий административную ответственность за использование, демонстрацию и распространение советской и нацистской символик в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях.

Напомним, ранее сообщалось, что знаменитый спортивный бренд удивил новым логотипом LDNR.