"Символы убийства": в ЕП ополчились против Amazon из-за товаров с символикой СССР

Товары Amazon вызвали недовольство в Европарламенте / Reuters

27 депутатов Европарламента из 13 стран подписали обращение к компании Amazon с требованием прекратить продажу в сети товаров с советской символикой.

Европарламентарии убеждены, что майки, костюмы, флаги, сувениры с серпом и молотом прославляют советский режим и одновременно "демонстрируют недостаток сочувствия и понимания к миллионам граждан Европы, которые тоже являются клиентами Amazon", пишет ТАСС.

"Нельзя допускать, чтобы в обществе свободных людей, каким является Евросоюз, прославлялись символы, которые для миллионов значили оккупацию, страдания и убийства", — подчеркнул депутат ЕП от Литвы Антанас Гуога.

При этом евродепутаты рассчитывают, что Amazon прекратит торговлю "советскими" товарами "во имя ценностей демократии и свободы народов Европы".

Напомним, ранее в Литве обвинили руководство бренда Adidas в "ностальгии по империи".

В свою очередь, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович напомнили Adidas об ответственности за распространение советской символики на территории Украины.