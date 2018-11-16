"Символы убийства": в ЕП ополчились против Amazon из-за товаров с символикой СССР

Товары с серпом и молотом прославляют советский режим, считают евродепутаты.
27 депутатов Европарламента из 13 стран подписали обращение к компании Amazon с требованием прекратить продажу в сети товаров с советской символикой.
Европарламентарии убеждены, что майки, костюмы, флаги, сувениры с серпом и молотом прославляют советский режим и одновременно "демонстрируют недостаток сочувствия и понимания к миллионам граждан Европы, которые тоже являются клиентами Amazon", пишет ТАСС.
"Нельзя допускать, чтобы в обществе свободных людей, каким является Евросоюз, прославлялись символы, которые для миллионов значили оккупацию, страдания и убийства", — подчеркнул депутат ЕП от Литвы Антанас Гуога.
При этом евродепутаты рассчитывают, что Amazon прекратит торговлю "советскими" товарами "во имя ценностей демократии и свободы народов Европы".
Напомним, ранее в Литве обвинили руководство бренда Adidas в "ностальгии по империи".
В свою очередь, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович напомнили Adidas об ответственности за распространение советской символики на территории Украины.