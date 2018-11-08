В ЕС обвинили Amazon в продаже товаров с символикой СССР

Известный бренд ностальгирует по СССР / Фото: Reuters

Европейские активисты требуют от интернет-сервиса Amazon радикальных действий относительно широкого ассортимента товаров с советской символикой.

Как сообщает Delfi, на сайте торгового ресурса можно найти разнообразные футболки с символикой СССР – серпом и молотом.

В Литве общественный деятель Гедрюс Сакалаускас призвал всех неравнодушных объединиться и высказать свое мнение о недопустимости торговли товарами с советской символикой, которая в его стране приравнена к нацистской.

"Давайте спросим у Amazon,правильный ли выбор они сделали? Идем на их сайт и оставляем комментарии с хэштегом #WhyNotSwastika. Давайте делиться с друзьями в Литве, Америке, во всем мире!", – призывал Сакалаускас.

/ Фото: скрин Amazon

Активист заявил, что необходимо донести до менеджмента Amazon информацию о том, что "советская символика - символ кровавых преступлений, которые стали причиной гибели не меньшего числа людей, чем в случае с нацизмом".

Активист заявил, что стартовала данная акция благодаря его инициативе в Литве, однако сейчас уже к ним присоединились единомышленники из Польши, Чехии, Словакии, Украины, Грузии, Армении.

Напомним, ранее литовские власти обвинили руководство бренда Adidas в "ностальгии по империи". Немногим позднее руководство Украинского института национальной памяти и его глава Владимир Вятрович напомнили Adidas об ответственности за распространение советской символики на территории Украины.