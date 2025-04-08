Начнется "белая полоса": что нужно сделать с водой 9 апреля, приметы

Что нельзя делать 9 апреля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от беды.

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Что можно делать 9 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день зацвели одуванчики

Что нельзя бросать в колодезь в этот день

Что нужно выпить 9 апреля

9 апреля церковь почитает память мученика Евпсихия. Как сообщает Главред, он был родом из честного патрицианского рода. Свою юность он провел в христианском целомудрии. Он отличался разумом и чистой жизнью.

Евпсихий разрушал идолов и храмы язычников во время правления императора Юлиана Отступника. Когда император узнал об этом, то наложил большую дань на жителей всего города Кесарии, где жил Евпсихий. Самого мужчину арестовали и подвергли жестким мучениям. Он стойко выстоял, но вскоре его казнили мечом. Считается, что вместо крови из его тепла вытекло молоко с водой.

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Что можно делать 9 апреля

В этот день нужно выпить воду из источника или колодца. Такая вода считается целебной и очищающей. Также это притянет счастье и радость на целый год.

В этот день можно заниматься посевом. Также начинали сажать картошку, если почва готова к этому. Все посаженое сегодня приживётся и даст отличный урожай.

Что нельзя делать 9 апреля

1. Нельзя 9 апреля бросать мусор и плевать в родники или колодезь. Иначе вы притянете к себе неприятности.

2. Нельзя 9 апреля подрезать ветки деревьев. Раны на растениях будут долго заживать.

3. Нельзя 9 апреля заниматься рукоделием и мелкой кропотливой работой. Иначе весь год будете маяться.

4. Нельзя 9 апреля оставлять волосы распущенными. Иначе в жизнь придут неприятности.

5. Нельзя 9 апреля проливать воду. Иначе придет беда.

Приметы 9 апреля

Если в этот день зацвели одуванчики, то холодов больше не будет.

Если в этот день куры плохо несутся, то до лета будет прохладная погода.

Если в этот день туман, то год будет урожайным.

Если в этот день петухи начали рано петь, то погода будет дождливой и ветреной.

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