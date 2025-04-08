Начнется "белая полоса": что нужно сделать с водой 9 апреля, приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день зацвели одуванчики
- Что нельзя бросать в колодезь в этот день
- Что нужно выпить 9 апреля
9 апреля церковь почитает память мученика Евпсихия. Как сообщает Главред, он был родом из честного патрицианского рода. Свою юность он провел в христианском целомудрии. Он отличался разумом и чистой жизнью.
Евпсихий разрушал идолов и храмы язычников во время правления императора Юлиана Отступника. Когда император узнал об этом, то наложил большую дань на жителей всего города Кесарии, где жил Евпсихий. Самого мужчину арестовали и подвергли жестким мучениям. Он стойко выстоял, но вскоре его казнили мечом. Считается, что вместо крови из его тепла вытекло молоко с водой.
Что можно делать 9 апреля
- В этот день нужно выпить воду из источника или колодца. Такая вода считается целебной и очищающей. Также это притянет счастье и радость на целый год.
- В этот день можно заниматься посевом. Также начинали сажать картошку, если почва готова к этому. Все посаженое сегодня приживётся и даст отличный урожай.
Что нельзя делать 9 апреля
1. Нельзя 9 апреля бросать мусор и плевать в родники или колодезь. Иначе вы притянете к себе неприятности.
2. Нельзя 9 апреля подрезать ветки деревьев. Раны на растениях будут долго заживать.
3. Нельзя 9 апреля заниматься рукоделием и мелкой кропотливой работой. Иначе весь год будете маяться.
4. Нельзя 9 апреля оставлять волосы распущенными. Иначе в жизнь придут неприятности.
5. Нельзя 9 апреля проливать воду. Иначе придет беда.
Приметы 9 апреля
- Если в этот день зацвели одуванчики, то холодов больше не будет.
- Если в этот день куры плохо несутся, то до лета будет прохладная погода.
- Если в этот день туман, то год будет урожайным.
- Если в этот день петухи начали рано петь, то погода будет дождливой и ветреной.
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