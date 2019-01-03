Алкоголь и застолье: ученые разбили еще один миф

3 января 2019, 03:47

Здоровая женская печень в состоянии переваривать до 30 грамм алкоголя, мужская – максимум 50 грамм.

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Как алкоголь влияет на пищеварение / 1zoom.ru

Чтобы меньше пьянеть – нужно закусывать алкоголь достаточно жирной пищей. Однако при этом стоит помнить: крепкий алкоголь мешает переваривать пищу.

Все дело в том, что он тормозит нервы, которые отвечают за работу желудка, пишет Der Spiegel. Таким образом, как показало исследование, чем больше участники эксперимента выпили алкоголя, тем медленнее работал их желудок.

Здоровая женская печень в состоянии переваривать до 30 грамм алкоголя, мужская – максимум 50 грамм.

Чтобы понять, о каких объемах идет речь, напомним:

  • 330 миллилитров пива содержит 13 грамм алкоголя;
  • 200 мл вина – 16 г;
  • 100 мл хереса – 16 г;
  • 20 мл виски – 7 г.

Исключение для желудка составляет алкоголь, содержащий горькие вещества (они способствуют выделению кислоты и тем самым улучшают пищеварение). Это: портвейн, херес (Sherry), пильзенское пиво и отдельные сорта просекко.

Ранее Главред узнал, что делать при сильном похмелье. В частности, если дозировка все же была превышена, то эксперты рекомендуют в первую очередь справиться с обезвоживанием организма из-за принятых на грудь накануне "градусов": то есть выпить воды, рассола или что-то кисло-молочное, например, кефир.

Напомним, ученые выяснили, как влияет распитие спиртного на длительность жизни. Исследователи следили за жизнью шести тысяч пожилых американцев в течение 24 лет.

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ученые исследование алкоголь
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