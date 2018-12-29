Ученые выяснили, как влияет распитие спиртного на длительность жизни

Алкоголь. Иллюстративное фото / Euronews

Люди, страдающие от сердечной недостаточности и умеренно употребляющие алкоголь, продлевают себе срок жизни на год.

К такому выводу после долгих исследований пришли ученые Университета штата Вашингтона (город Сент-Луис), сравнив показатели смертности между любителями выпивки и абсолютными трезвенниками. Исследователи следили за жизнью шести тысяч пожилых американцев в течение 24 лет.

Читайте такжеСтало известно, в каких странах больше всего пьют спиртное мужчины и женщиныЗа это время у 400 волонтеров появилась сердечная недостаточность. Всех таких людей ученые разделили на три группы - на тех, кто пил редко (не более семи порций спиртного за неделю), на трезвенников и сильно пьющих. Вторая и третья группы проживали в среднем 2600-2700 дней после того, как у них обнаружили проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Оказалось, что те, кто умеренно употреблял алкоголь, умирали через 3100 дней (то бишь в среднем на год-полтора дольше остальных волонтеров).

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, какой спиртной напиток нужно пить перед сексом, а также рассказали, какую пользу несут алкоголь и кофе.