Ученые отыскали новую пользу для здоровья от алкоголя и кофе

Алкоголь / svidok.online

Группа ученых из Калифорнийского университета (США) после долгих исследований выяснила, что употребляющие спиртное в умеренных количествах люди живут гораздо дольше убежденных трезвенников.

Соответствующее сообщение опубликовал портал WKRC-TV. По данным ученых, в исследовании приняли участие более 1,6 тысячи человек. Каждые шесть месяцев, начиная с 2003-го, волонтеры проходили неврологические и нейропсихологические тесты, а также занимались когнитивными и физическими задачами.

Читайте такжеУченые рассказали, сколько спиртного можно пить безвредно для здоровьяКроме того, исследователи определили рацион питания добровольцев, уровень их физической активности, изучили их историю болезни и употребляемые лекарственные препараты.В конечном итоге выяснилось - те, кто выпивал умеренное количество спиртных напитков и кофе, имели гораздо больше шансов дожить до 90-летнего возраста - в отличие от тех, кто не пил ни того, ни другого.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые назвали самый вредный спиртной напиток.