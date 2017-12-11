Ученые назвали самый вредный спиртной напиток

Канадские исследователи долгое время анализировали медицинские показания людей, регулярно употребляющих спиртное.
Наиболее вредным для человеческого здоровья спиртным напитком являются т.н. "алкогольные энергетики".
Исследователи из Университета Виктории (Канада) длительный срок времени анализировали медицинские показания людей, употребляющих алкогольные энергетики и спиртные напитки в чистом виде.
Те, кто отдают предпочтение первым, гораздо чаще имеют проблемы с сердцем, работой мозга и получают травмы по сравнению с теми, кто употребляет алкоголь в чистом виде.
Кроме того, исследователи также проанализировали данные о суициадальном поведении и насилии. Согласно результатам, заявили ученые, риск таких явлений в несколько раз выше для тех, кто употребляет коктейли из энергетиков и обычных спиртных напитков.
Напомним, ранее ученые рассказали о том, как алкоголь влияет на сексуальность.