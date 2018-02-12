Ученые изобрели новый способ борьбы с алкоголизмом

Часть препаратов-антидепрессантов снижает вредное воздействие спиртных напитков на клетки головного мозга.

К такому выводу после длительных исследований пришли ученые из Университета Квинсленда (Австралиия), сообщается на специализированном сайте Medicalxpress.

Исследователи провели серию эксперимента на взрослых мышах. Им в течение пятнадцати недель давали спиртное в больших количествах, что и всерьез ухудшили способности мозга производить новые клетки-нейроны. Через две недели регулярного лечения тандоспироном ученые восстановили изначальные показатели и нейтрализовать вредное воздействие алкоголя.

"Наши эксперименты на мышах показали, что тандоспирон способствует нейрогенеза, но впервые было продемонстрировано, что он может полностью обратить нарушение этого процесса, вызванное алкоголем", - заявил ведущий невролог проекта, профессор Селена Бартлетт.

Кроме того, ученые выяснили, что антидепрессант смягчает тревожный синдром, характерный для отказа от алкогольных напитков после частого употребления.

Напомним, ученые рассказали, какую пользу организму приносит употребление спиртного.



